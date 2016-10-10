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مصرية متزوجة من إسرائيلى تبكى على الهواء فى «ست الحسن»

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مصرية متزوجة من إسرائيلى تبكى على الهواء فى «ست الحسن» مصرية متزوجة من إسرائيلى تبكى على الهواء فى «ست الحسن»

الإعلامية شريهان أبو الحسن

انهمرت السيدة “الست محمد نصر أحمد”، فى البكاء بعدما روت قصتها على الهواء للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج “ست الحسن”، لافتة إلى أنها كانت تعيش مع زوجها المسلم الفلسطينى حوالى 18 سنة، وعندما حاولت العودة إلى لتجديد جواز سفرها المصرى، فوجئت بأشخاص يهود يطلبون منها الجواز، ما جعلها تدخل فى حالة من الصدمة والذهول.

وكشفت “الست”، خلال البرنامج، عن أن تسميتها بذلك الاسم نسبة إلى السيدة أم كلثوم كوكب الشرق، لأن زوجها كان يخبرها أنهم داخل فلسطين، ولم تعرف أنهم داخل منطقة عرب 48 الخاضعة للحكم الإسرائيلى، حيث الأشخاص المقيمين بها يحصلون على الجنسية الإسرائيلية، لافتة إلى أن زوجها مصرى الأصل، وقريب من العائلة.

وأشارت إلى أنها فوجئت عند تقديم أوراق نجلها للحصول على الجنسية المصرية، برفض السلطات منح الجنسية له، لافتة إلى أن زوجها قيد نجلهما الأول داخل مصر فور ولادته، لكن الأمر لم يحدث مع الطفل الثانى، مشيرة إلى أن ذلك أصبح عائقًا أمام الطفل فى وجود شهادة ميلاد، كما أن بطاقة الهوية الخاصة بها مكتوب فيها آنسة بالرغم من أن لديها أطفال.

 

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