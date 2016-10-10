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بالصور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد منافذ للسلع الغذائية في الغردقة

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جانب من زيارة المحافظ

جانب من زيارة المحافظ

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية بمختلف مدن المحافظة، جاء ذلك خلال تواجده اليوم بمنفذ بيع السلع الغذائية بطريق النصر بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة السلع الغذائية والخضروات بالمنفذ.

ومن جانبه، أضاف “عبد الله” أن البحر الأحمر تهدف إلى إقامة العديد من منافذ البيع بمختلف مدنها لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار.

يذكر أن المحافظ أصدر تعليماته إلى مديرية بالبحرالأحمر بمراقبة الأسعار بجميع الأسواق بمختلف مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الهدف من توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة هو خدمة المواطنين والتخفيف عن كاهلهم.

جانب من زيارة المحافظ

جانب من زيارة المحافظ

جانب من زيارة المحافظ

جانب من زيارة المحافظ

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