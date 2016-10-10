أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«التعبئة والإحصاء»: احتكار الشركات للسكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم

Google+ Print
«التعبئة والإحصاء»: احتكار الشركات للسكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم «التعبئة والإحصاء»: احتكار الشركات للسكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم

اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

 

أكدت سعاد محمد مدير عام إدارة إحصاءات الأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن احتكار بعض التجار والشركات للعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة السكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، إضافة إلى ارتفاع اللحوم خلال الفترة الماضية خاصة، خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت مدير عام إدارة إحصاءات الأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قام بإعداد تقرير، بشأن زيادة معدلات التضخم وإرساله إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية متضمنا أسعار السلع، خاصة فى ظل زيادة أسعار اللحـوم و الدواجـن بنسبة 1.8%، والألبـان والجبـن والبيض 3.1%، والزيوت والدهون بنسبة 5.3%والسكر والأغذية السكرية 5.5% والفاكهة 2.1%

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 1.3% عن شهر أغسطس الماضى، حيث كان معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى سجل 16.4%.

وشهدت أسعار البن والشاى والكاكاو ارتفاعا بنسبة 3.9%، ومجموعـة الدخان 14.9%، وقسـم الملابـس والأحذية 3.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5%، فى حين سجل قسم الطعام والمشـروبات سجل ارتفاعــاً قـــدره 0.7%، ليساهم بمقـدار 0.38 فى معـدل التغيـر الشهـرى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار