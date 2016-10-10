«التعبئة والإحصاء»: احتكار الشركات للسكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم

أكدت سعاد محمد مدير عام إدارة إحصاءات الأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن احتكار بعض التجار والشركات للعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، خاصة السكر والسجائر وراء ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر سبتمبر، إضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الماضية خاصة، خلال أيام عيد الأضحى.

وأضافت مدير عام إدارة إحصاءات الأسعار بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قام بإعداد تقرير، بشأن زيادة معدلات التضخم وإرساله إلى مجلس الوزراء والوزارات المعنية متضمنا أسعار السلع، خاصة فى ظل زيادة أسعار اللحـوم و الدواجـن بنسبة 1.8%، والألبـان والجبـن والبيض 3.1%، والزيوت والدهون بنسبة 5.3%والسكر والأغذية السكرية 5.5% والفاكهة 2.1%

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضى، بزيادة قدرها 1.3% عن شهر أغسطس الماضى، حيث كان معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضى سجل 16.4%.

وشهدت أسعار البن والشاى والكاكاو ارتفاعا بنسبة 3.9%، ومجموعـة الدخان 14.9%، وقسـم الملابـس والأحذية 3.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5%، فى حين سجل قسم الطعام والمشـروبات سجل ارتفاعــاً قـــدره 0.7%، ليساهم بمقـدار 0.38 فى معـدل التغيـر الشهـرى.