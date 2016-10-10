نشرة ONA ا إعادة انطلاق “النهار رياضة”..القرموطي يتعاطى السكر..لطيفة ضيفة عمرو أديب على ON E

إعداد – إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

قالت فرح على، مذيعة النشرة الرياضية، في تصريح خاص لوكالة ONA ، إنها ستنضم إلى شاشة النهار رياضة التي سيتم إعادة انطلاقها مرة أخرى من جديد..للمزيد

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج” يوم بيوم”، على شاشة النهار اليوم، الفنان محمود الجندي، الليلة، الحديث عن كواليس وذكريات مشاركته في حرب أكتوبر المجيدة..للمزيد

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> ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة العاصمة الجديدة بأكياس السكر على الهواء مباشرة، كما تحدث عن معاناة المواطنين فى البحث عن السكر..للمزيد

يستضيف الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “كل يوم” على شاشة “ON E” ، بالتزامن مع إذاعة “نغم FM “، يوم الأربعاء المقبل، الفنانة لطيفة..للمزيد

في إطلالة جديدة لبرنامج” كل يوم” المذاع شاشة ON E بالتزامن مع إذاعة راديو نغم fm ، تنضم خبيرة فن الطهي والاتيكيت جيجي زايد بالمشاركة في البرنامج لتقديم فقرة خاصة جدا مع الإعلامي عمرو أديب على أن تقدم أولى حلقاتها غدا..للمزيد

تناقش الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا الخير” على شاشة النهار وان، اليوم الاثنين، ملف زواج المصريات من الإسرائيلين..للمزيد

كشف الإعلامى أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التى ترددت مؤخرًا بشأن إبرام صفقة تبادلية بين الأهلي والسد القطري، برحيل مؤمن زكريا مقابل ضم بغداد بونجاح..للمزيد