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المرصد السوري : المعارضة تطرد قوات النظام من قريتين في حماة

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المرصد السوري : المعارضة تطرد قوات النظام من قريتين في حماة المرصد السوري : المعارضة تطرد قوات النظام من قريتين في حماة

الاشتباكات في سوريا

قال مسؤولون بالمعارضة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فصائل المعارضة السورية طردت القوات الحكومية وحلفاءها من قريتين في محافظة حماة اليوم الإثنين، لتستعيد بعض المناطق التي فقدتها في الآونة الأخيرة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات السورية كانت قد انتزعت السيطرة على قريتي معان والكبارية أمس الأحد، في إطار مكاسب حققتها مؤخرًا ضد الفصائل في ريف حماة الشمالي، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقال المرصد والمتحدث باسم جماعة جيش النصر محمد رشيد، إن المعارضة المسلحة استعادت السيطرة على القريتين.

وأضاف المرصد أن قوات المعارضة إلى الشمال الغربي من تلك المناطق في محافظة اللاذقية شنت في الوقت نفسه هجومًا على القوات الحكومية بالأسلحة الثقيلة.

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أونا

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