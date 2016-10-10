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البشير يمدد وقف إطلاق النار في 3 مناطق سودانية

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البشير يمدد وقف إطلاق النار في 3 مناطق سودانية البشير يمدد وقف إطلاق النار في 3 مناطق سودانية

عمر البشير رئيس جمهورية السودان

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الإثنين، قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار لشهرين في ثلاث مناطق تشهد نزاعات بين القوات الحكومية والمتمردين، وأدت المواجهات في كل من دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين على مدى سنوات.

وتم الإعلان في ختام حوار بين أحزاب سودانية، دعا إليه الرئيس السوداني في يناير 2014، ولكنه بدأ في أكتوبر 2015، وأعلن البشير، في يونيو الماضي، وقفًا لإطلاق النار من طرف واحد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال البشير، في خطابه أمام الجلسة الختامية للحوار الوطني “تكريمًا لهذه المناسبة، أعلن اليوم تمديد وقف اطلاق النار حتى نهاية العام”، ويسعى الحوار إلى حل النزاعات في البلاد وأزماتها السياسية والاقتصادية، لكن قوى المعارضة الرئيسية قاطعته إضافة للمجموعات التي تحمل السلاح ضد .

 

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