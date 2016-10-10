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استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة.. وانخفاض واضح بأسعار الدواجن

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استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة.. وانخفاض واضح بأسعار الدواجن استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة.. وانخفاض واضح بأسعار الدواجن

أرشيفية

 استقرار فى الخضروات والفاكهة بسوقى الجملة والتجزئة، وذلك فى أغلب الأصناف وبخاصة الأحتياجات الضرورية، التى تمس المواطن محدود الدخل وهى «الطماطم، والبصل، ووالبطاطس، والخيار.

كمات تراجعت الدواجن البيضاء بقيمة 50 قرشًا بالمزرعة ليصل سعر الكيلو إلى 14.50جنيه.

كما شهدت الفاصوليا استقرارًا بسوق الجملة  لتسجل من 6 – 8 جنيهات وللمستهلك 13 جنيهًا بالتجزئة للكيلو.

وأكد يحيى السني، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، أن البطاطس سجلت 2.50 إلى 3.80 جنيه للكيلو جملة وفي التجزئة 6.5 جنيهات، كما بلغت أسعار الطماطم 80 قرشًا، 2.2 جنيه بالجملة وللمستهلك بـ 2 – 3.50 جنيه.

وأضاف، «السنى»، أن البامية وصل سعرها إلى 10 جنيهات بسوق الجملة لتباع للمستهلكين بـ 17 جنيهًا، وأن الثوم سجل اليوم9 – 15 جنيها وللمستهلك 20 – 25 جنيهًا، والبصل من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب ٦ جنيهات، والبلدى 5 جنيه.

وعلى صعيد الفواكه أكد «السني» أن الموز المستورد بـ 20 جنيهًا، والتين 7 – 10 جنيهًات للكيلو قطاعى، والجوافة 3.50- 6 جنيهات، والرمان 4 إلى 6.50 جنيه، والبرتقال بـ ٥ جنيهات.

وأكد الدكتور «عبد العزيز السيد»، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك أنخفاض واضح فى أسعارالدواجن، حيث انخفضت نصف جنيه لتسجل 14.50 جنيه للكيلو بالمزرعة، وللمستهلك 18 جنيهًا.

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