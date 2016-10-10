«أرامكو» السعودية تبلغ مصر شفهيًا بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية

قال حمدى عبد العزيز المتحدث باسم زارة البترول كان هناك اتفاق تجارى بين مصر وأرامكوا يتم عن توفير 700 ألف طن شهريًا وفق تسهيلات ائتتمانية تمثل 40% مما يتم استيراده.

وأضاف: فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة: هذه الكميت وصلت مصر حتى نهاية سبتمبر، ولكن فى مطلع اكتوبر أبلغونا أنهم غير قادرين على توفير الدفعة الجديدة عن شهر أكتوبر فقط دون ذكر أسباب، وتم إبلاغنا شفاهية، وبمجرد علمنا بذلك قمنا بطرح مناقصات عالمية وتم توقيع العقود وتم توفير البديل، مضيفًا، أننا نستورد حوالى 60% من السوق العالمي .

وقال «عبد العزيز»، الكميات من المنتجات البترولية بجميع أنواعها «سولار مزوت بنزين» متوفرة ويوجد منها كميات، ولا توجد مشكلة فى ذلك، كما طالب المواطنين بعدم الاستماع إلى الاشاعات التى تتردد بأن «مصر هتضلم»، وأن البنزين مش موجود ، مضيفًا أن الأحتياطي متوفر ولا توجد أزمة نهائيًا.