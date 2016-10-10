دبي تعلن بدء بناء «أطول برج في العالم»

قالت دبى اليوم الاثنين، إنها بدأت بناء ما سيصبح أطول برج فى العالم لتملك المدينة رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث يوجد فيها بالفعل أعلى ناطحة سحاب فى العالم “برج خليفة”.

وأضافت حكومة دبى أن البرج الذى سيقام بميناء خور دبى – وهو مشروع مشترك بين إعمار العقارية ودبى القابضة شركة الاستثمار التابعة لحاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – سيكتمل فى 2020. لم يذكر البيان طول البرج ولا التكلفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعرف جينيس للأرقام القياسية البرج بأنه بناء يمكن استخدام أقل من 50 بالمئة من إجمالى ارتفاعه كمساحة طابقية. وأطول برج فى العالم هو برج شجرة سماء طوكيو الإذاعى الذى يضم مطاعم وطوابق مشاهدة ويرتفع 634 مترا.

تعكف دبى وهى مركز سياحى وترفيهى رئيسى باستمرار على وضع الخطط لمزارات جديدة. وسيضم برجها الجديد الذى يقام ضمن منطقة سكنية فاخرة جديدة أمام واجهة مائية عدة طوابق مشاهدة ذات حدائق.

ويبلغ ارتفاع برج خليفة 829.8 متر.