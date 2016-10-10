محمد أبو طالب.. أول كفيف يحصل على تمهيدي ماجستير فى الصعيد‎

وجه محمد أبو طالب أول كفيف يحصل على تمهيدى الماجستير فى الصعيد، الشكر للاعلامي جابر القرموطيى على جهده فى السماح له والموافقة على القيام بتمهيدي الماجستير فى جامعة بني سويف بالصعيد بعد مناشدة رئيس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات، وذلك يعتبر أول كفيف يتم السماح له بالقيام بتمهيدي الماجستير.

وقال محمد أبو طالب فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة الجديدة كان لكم دور وجهد الحمد لله بعد 3 سنوات نجحت فى دخول الجامعة مجددا للقيام باتمهيدي الماجستير رغم كل الصعوبات التى واجهتني، وبكى “أبو طالب” على الهواء قائلا كان نفسي والدتى تكون عايشة عشان أقولها انى هعمل تمهيدي ماجستير” لكن توفت وسأذهب لها فى المدفن وأحكى لها، وداعبه القرموطي على الهواء قاله لا أنا هعزمك على كباب فضحك وقاله لا انت واعدني بماتش كورة” .