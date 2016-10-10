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القبض على مستريح جديد بالغربية جمع 40 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها

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القبض على مستريح جديد بالغربية جمع 40 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها القبض على مستريح جديد بالغربية جمع 40 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها

>الغربية – عادل ضرة

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا بالتنسيق مع مباحث قسم النزهة بالقاهرة القبض على نصاب، مقيم شارع عبد الحميد أول طنطا بعد جمعه 40 مليون جنيه من عدد كبير من المواطنين بحجة توظيفها، مقابل نسبة ربح لهم وهرب بالأموال من محافظة الغربية للقاهرة.

كانت بلاغات قد تعددت أمام ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق وسط الدلتا من عدد كبير من أهالى مدينة طنطا تضمنت جمع شخص يدعى كريم إبراهيم إبراهيم رضوان، 40 مليون جنيه منهم بحجة توظيفها والحصول على أرباح شهرية، إلا أنه خالف وعوده ورفض رد المبالغ وهرب بالأموال للقاهرة، تم استئذان النيابة العامة وتمكن المقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا بالتنسيق مع مباحث النزهة بالقاهرة من  ضبط المتهم، وتم ترحيله لمديرية أمن الغربية لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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