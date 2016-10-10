مسؤول:هجوم الحوثيين على بارجة أمريكية عمل إرهابى يعرض الملاحة الدولية للخطر

قال مسؤول، إن المملكة تدين وتستنكر بشدة هجوم ميليشيات الحوثى وصالح ضد المدمرة "ماسون" التابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

وأوضح المسؤول لوكالة "واس" السعودية، أن هذا الاعتداء يُعد عملاً إرهابياً يعرض الملاحة الدولية للخطر واستهداف ممنهج من قبل هذه الميلشيات المدعومة من إيران تجاه الملاحة التجارية فى مضيق باب المندب.

وأعلنت القيادة الوسطى للبحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن صاروخين أطلقا من مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم في اليمن، سقطا على مقربة من مدمرة تابعة لها في البحر الأحمر أمس الأحد.