أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بان كي مون يطالب بالتحقيق حول جرائم الحرب في سوريا

Google+ Print
بان كي مون يطالب بالتحقيق حول جرائم الحرب في سوريا بان كي مون يطالب بالتحقيق حول جرائم الحرب في سوريا

بان كي مون

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي أن يطلب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقاتها حول جرائم حرب في سوريا.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض عام 2014 لوقف هذا الطلب، واعتبر بان كي مون أن على المجلس أن يحاول مجددًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت، إن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية، حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا