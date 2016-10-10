بان كي مون يطالب بالتحقيق حول جرائم الحرب في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي أن يطلب رسميًا من المحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيقاتها حول جرائم حرب في سوريا.

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض عام 2014 لوقف هذا الطلب، واعتبر بان كي مون أن على المجلس أن يحاول مجددًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرولت، إن الرئيس فرانسوا هولاند سيأخذ في الاعتبار الوضع في مدينة حلب السورية، حينما يقرر ما إذا كان سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما يزور باريس يوم 19 أكتوبر.