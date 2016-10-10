مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين بمحافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

لقي 12 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، مصرعهم إثر مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظتي البيضاء وشبوة اللتين تبعدان 337 كيلومترًا جنوب شرق و458 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء على التوالي.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن “المواجهات اندلعت بين الطرفين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء عقب محاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم نحو مواقع المقاومة الشعبية هناك”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر أن “الحوثيين وقوات صالح استخدموا الأسلحة الثقيلة في المواجهات وقصفوا تلك المواقع بالدبابات وقذائف الهاون”.

وفي محافظة شبوة 458 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء، قتل ستة من مسلحي الحوثي وقوات صالح في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان نشر الإثنين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت هجومًا للحوثيين وقوات صالح في منطقة الصفراء بمحافظة شبوة.

وأضاف البيان أن “جبهة الصفراء شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين”.