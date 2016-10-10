أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين بمحافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

Google+ Print
مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين بمحافظتي البيضاء وشبوة في اليمن مقتل 12 عنصرًا من الحوثيين بمحافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

مليشيات الحوثي

لقي 12 عنصرًا من مسلحي جماعة الحوثي والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، مصرعهم إثر مواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظتي البيضاء وشبوة اللتين تبعدان 337 كيلومترًا جنوب شرق و458 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء على التوالي.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية، إن “المواجهات اندلعت بين الطرفين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء عقب محاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم نحو مواقع المقاومة الشعبية هناك”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت المصادر أن “الحوثيين وقوات صالح استخدموا الأسلحة الثقيلة في المواجهات وقصفوا تلك المواقع بالدبابات وقذائف الهاون”.

وفي محافظة شبوة 458 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء، قتل ستة من مسلحي الحوثي وقوات صالح في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان نشر الإثنين على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية صدت هجومًا للحوثيين وقوات صالح في منطقة الصفراء بمحافظة شبوة.

وأضاف البيان أن “جبهة الصفراء شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا