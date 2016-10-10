بالصور..نانسي صديق تفوز بذهبيتي “إعلام الشاطئ” و”90 متر” بكأس العالم للمنقذين

حصدت اللاعبة نانسي صديق ميداليتين ذهبيتان وآخرى فضية، في بطولة كأس العالم للمنقذين في مسابقات الذهبيتان في مسابقتي “أعلام الشاطئ” و”90 متر جري” والفضية في “سباق تتابع 4×90 متر جري شواطئ”.

ويُذكر أن رياضة الغوص و الإنقاذ، هي من ضمن الرياضات القليلة التي بها جانب إنساني إلي الجانب الرياضي، وهي رياضة بدأت في كثير من الدول منذ سنوات.

وتنقسم الرياضة الي فئتين من المسابقات، و هي مسابقات حمام السباحة حيث يتنافس المتسابقون في منافسات داخل حمامات السباحة، و الفئة الأخري هي مسابقات المحيط، وعادة ما تكون هذه المسابقات علي الشواطئ، وتنقسم مسابقات المحيط إلي فئتين أيضًا و هي مسابقات الشاطئ و مسابقات السباحة.

ويتم تنظيم بطولة العالم كل سنتين في إحدي البلدان المختلفة، أما بالنسبة للمشاركات المصرية فقد بدأت تسطع مع بطولة العالم عام ٢٠١٠، والتي اقيمت علي شواطئ المعمورة بالأسكندرية، عندما فازت مصر بأول ميدالية ذهبية في سباق تتابع جري علي الشاطئ رجال تحت قيادة رئيس الاتحاد الكابتن سامح الشاذلي، و من ثم توالت الانتصارات في النسختين التاليتين، حيث استطاعت مصر أن تحصد أكثر من ميدالية ذهبية و كانت أخر إنجازات المنتخب المصري في نسخة هذا العام، عندما استطاع المنتخب حصد ثلاث ميداليات ذهبية و فضيتين، و أشهر المنافسات التي عادة ما يتألق بها المنتخب المصري هي منافسات الجري علي الشاطئ و مسابقة اعلام الشواطئ و المسابقتين تعتمد علي سرعة و لياقة المتسابقون.

ونانسي زكي صديق هي بطلة مصرية في الواحد و الثلاثين من عمرها، بدأت ممارسة العاب القوي عام ١٩٩٧، عندما كانت في الثانية عشر من عمرها، و علي مدار ٢٠ عامًا من ممارسة رياضات السرعة، حصدت علي بطولات جمهورية في جميع المراحل السنية في مختلف السباقات، كما أنها حملت عدة أرقام قياسية أيضًا، أما علي الصعيد الدولي فقد حصلت علي عدة ميداليات في بطولات عريبة و أفريقية.

وبدأت نانسي ممارسة رياضة الغوص و الإنقاذ عام ٢٠١٠، عندما شاركت في بطولة العالم علي الأراضي المصرية، و حصلت وقتها علي المركز السابع، شاركت أيضًا في بطولة العالم عام ٢٠١٢، المقامة في استراليا، و ٢٠١٤ المقامة في فرنسا، و حصلت في النسختين علي الميدالية الذهبية لسباق تتابع جري شواطئ.

و كانت أهم إنجازات نانسي، في أخر نسخة من البطولة المقامة في هولندا، هذا العم عندما فازت بذهبتي الجري علي الشاطئ، و و سباق الإعلام لتكون أول ميدالية مصرية في تاريخ اللعبة، في فئة الاساتذة لتكتب صفحة جديدة لمصر في تاريخ اللعبة، ويذكر أن البطلة نانسي لها طفلة في الخامسة من عمرها، و لكن مع ذلك فأنها تتدرب يوميًا لتحقيق المزيد من الإنجازات للمنتخب المصري.