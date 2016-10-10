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عرض موسكينو يأخذنا في رحلة مع الدمى الورقية

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الإثنين 10-10-2016 07:50

قدم المصمم جيرمي سكوت Jeremy Scott مجموعته موسكينو Moschino لموسم ربيع وصيف 2017 ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلان مؤخراً، وقد أخذنا خلال هذا العرض في رحلة خيالية مع الدمى الورقية.

وانقسم العرض إلى جزءين، ظهر تأثير الأدوية على جزء منه في الطبعات والإكسسوارات المعروضة حتى إنه ظهر على دعوات العرض، إذ تلقى المدعوون علبة دواء مملوءة بالحلويات، وقد كُتبت الدعوة على وصفة دوائية مصاحبة لها، أما الجزء الثاني فيمكن أن نقول: إنه كان الأكثر مرحاً، إذ رسم المصمم جيرمي سكوت التفاصيل والقصَّات على الفساتين لتأخذ شكل الدمى الورقية مع مكياج مرح وتسريحات شعر درامية لتعطي كل عارضة شكل "باربي" أنيقة.

كان هذا العرض واحداً من أغرب عروض موسكينو وربما يكون أكثرها جاذبية، فمن منّا لا ليس لها ذكريات مع اللعب بدمية "باربي" في صغرها، فكيف إذا سنحت لها الفرصة لتتحول إلى هذه الدمية فعلاً لعدة دقائق؟! على الرغم من ذلك حملت هذه الأزياء طابعاً تنكرياً إن صح القول.

شاهدي معنا مجموعة موسكينو لربيع وصيف 2017 وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي