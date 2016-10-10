كيم كارداشيان تتعرض للسرقة فما الذي لفت أنظار اللصوص إليها؟

لم تكن نجمة التلفاز كيم كارداشيان Kim Kardashian يوماً ممن يعبرون أمامنا بسهولة من دون أن يلفتوا الأنظار بطريقة أو بأخرى. فهي عدا عن اختياراتها الجريئة في الأزياء تتمتع بذوق ثمين جداً في ما خصّ المجوهرات، وهذا ما لفت إليها أنظار اللصوص إليها مؤخراً.

تعرّضت كيم كارداشيان لسطو مسلّح أثناء إقامتها في فندقها الباريسي، حيث تمت سرقة مجوهراتها التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، من بينها خاتم بقيمة 4 ملايين دولار. وعلى الرغم من أننا لا نعلم حتى الآن أيّ المجوهرات سرقت بالتحديد، قررنا أن نستعرض معاً مجوهرات كيم كارداشيان في السنوات الأخيرة.

تحرص كيم على أن ترسل رسائل خاصة بمجوهراتها. ففي بداية علاقتها بمغني الراب المعروف كانييه ويست، ارتدت أقراطاً ذهبيّة صغيرة تحمل الحروف الأولى من اسمه. وبعد أن رزقت بابنتها الأولى نورث North ، حرصت على أن ترتدي قلادة صغيرة تحمل اسمها. أما عندما رزقت بمولودها الأخير سانت Saint فقد ارتدت عقداً من الألماس براقاً يحمل حروف اسمه.

وقد لفتنا اختيار كيم في ظهورها الأخير في حفل VMA قلادات ذهبية ناعمة أعادت ارتداءها من جديد في إحدى إطلالاتها في أسبوع الموضة في باريس. ولا يمكن أن ننسى الأقراط الجريئة التي زيّنت إطلالاتها في حفل Met Gala لهذا العام.

لم تكن تصميمات المجوهرات التي تختارها النجمة مملة على الإطلاق، فحرصها الدائم على التجدد يجعلها تميل لاختيارات عصريّة وجريئة للأزياء والمجوهرات كذلك.

شاهدي أجمل مجوهراتها في الصور أعلاه وشاركينا رأيك بها.