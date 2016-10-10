بلقيس تلهم إطلالتك في السهرات

تتمتع المغنية الشابة بلقيس بذوق عصري أنيق يظهر في اختياراتها الجذابة لإطلالات السهرات، حيث نشاهدها في كل مرة بفستان أنيق يحمل تصميماً مختلفاً عما شاهدناه في إطلالاتها السابقة، وقد جمعنا لك باقة من أجمل إطلالاتها في الفترة السابقة لتلهم إطلالتك في السهرات.

وتألقت النجمة في إطلالاتها الأخيرة بفساتين متنوعة ومختلفة، كان أبرزها الفستان الذهبي المطرز من تصميم شادي زين الدين، إذ حصلت معه على إطلالة فخمة على طريقة "السلطانة"، وظهرت مرة أخرى بتصميم يحمل توقيع المصمم نفسه في إطلالة أنيقة وناعمة باللون البرتقالي المشرق مع مجوهرات ذهبية بسيطة.

كما ظهرت كأميرات القصص الخيالية بفستان أسود جميل من كريستيان سيريانو Christian Siriano وعادت مرة أخرى بفستان ناعم باللون الأسود من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham وما زاد من فخامة إطلالتها تنسيق مجوهرات ساحرة من مجوهرات معوّض معها.

ولا تمانع بلقيس في ارتداء تصاميم مختلفة ومتنوعة من فترة لأخرى وهذا ما يجذبنا لإطلالاتها، فلم تكن إطلالتها بالفستان الأبيض الملكي من إيزابيل سانشيز Isabel Sanchis شبيهة بأي إطلالة سابقة لها، وقد جمعنا لك باقة من إطلالاتها المتنوعة والأنيقة في الصور أعلاه، شاهديها وشاركينا برأيك.