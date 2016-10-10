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ميريام فارس بإطلالات أنيقة من رامي قاضي.. أيها الأجمل؟

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الإثنين 10-10-2016 15:16

لا يخفى على أحد علاقة الصداقة المتينة التي تجمع النجمة ميريام فارس بمصمم الأزياء اللبناني رامي قاضي، حيث تألقت بتصميماته مرات عدة أكثر من أن تحصى، وكان آخرها 3 إطلالات أنيقة بفساتين سهرة ملكية، نستعرضها معاً في السطور التالية.

في الإطلالة الأولى اختارت ميريام فارس فستاناً أسودَ بتصميم أنثوي أنيق مع تطريزات مورَّدة تغطيه بالكامل، وقصَّة رقبة عالية، واكتفت فارس بوضع قرطين كبيرين يتوسط كل واحد منهما حجر كريم لافت، أما في الإطلالة الثانية فقد ظهرت بفستان ذي تصميم جميل مع فتحة على الصدر زيَّنته بقرطين ماسيين رائعين، في حين كانت الإطلالة الثالثة واحدة من أجمل إطلالات النجمة على الإطلاق، حيث اختارت فستاناً ملكياً باللون الأحمر تميَّز بكمَّيه الطويلين وتطريزاته الدقيقة الناعمة التي غطَّته بالكامل.

شاهدي معنا الإطلالات الثلاث وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي