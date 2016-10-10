«مصر للطيران» تطلق خدمتين جديدتين للركاب

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرل لطيران، اليوم الاثنين، أنه تقرر تقديم خدمتين جديدتين للركاب ، وهما “Economy Light” و ” Home Tag”.

وأضاف مسلم أن عرض “Economy Light” – “الحقيبة الواحدة” يقدم للركاب بأسعار مميزة جدًا على الدرجة السياحية ، بمعني أنه في حال اصطحاب الراكب لحقيبة واحدة “23 كجم” لأى وجهة من وجهات الشركة المنشرة حول العالم على أن يكون الحجز بدءً من 12 أكتوبر الجاري، وبإمكان العميل السفر من 16 أكتوبر.

و عن خدمة “Home Tag” أوضح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أن الراكب يستطيع توفير وقته ومجهوده خلال إجراءات سفره ، وذلك من خلال طباعة بطاقة حقيبته في المنزل label ، دون الحاجة للانتظار لطباعتها في صالات المطار قبل السفر مباشرة ، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكترونى لمصر للطيران ، وقال إن الشركة هدفها الأول هو جعل تجربة السفر على متنها أكثر راحة وسهولة، بدء من دخول الراكب لصالة السفر ، وحتى وصوله لوجهته.