بالفيديو.. «القرموطي» يتعاطى السكر على الهواء.. ويغني «السكر غلى وأنا أحلى بأيه»

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة العاصمة الجديدة بأكياس السكر على الهواء مباشرة، كما تحدث عن معاناة المواطنين فى البحث عن السكر فى الأسواق المصرية ولا يجدوه، كما أستضاف “القرموطي” 2 من إنتاج قناة العاصمة، الذين بحثوا عن السكر المدعم فى عدد كبير من المحلات والأسواق الكبرى، ومنها منافذ الدولة المعروفة فى منطقة 6 أكتوبر ولم يجدوا سكر مدعم، ووجدوا سكر مستورد فقط بسعر وصل إلى 10 جنيهات.

وأضاف «القرموطي»، أن شباب الأنتاج بقناة العاصمة الجديدة وجدوا السكر المدعم فى أحد الأسواق الكبرى ولكنهم رفضوا بيعه الا بعد شراء منتجات بـ 100 جنيه حتى يستطيعون الحصول على كيسين من السكر المدعم بسعر 5 جنيه.

كما قام «القرموطي» بسف السكر على الهواء، وقال عايز أشم السكر يمكن منلاقيهوش تاني، والناس مش لاقية السكر، ولا حتى لاقية ريحته ونفسهم يشموه حتى، وحتى لو وجدوه أصبح أقل من كيلوا.

وأستعرض «القرموطي» مقال الكاتب أحمد جلال بصحيفة الاخبار، والذى تغنى بأغنية “السكر غلى وأنا حلى بأيه” وذلك تنديدًا بأزمة السكر فى مصر.

وتابع «القرموطى»، مفيش سكر فى الأسواق يا حكومة ، وطالب الحكومة بتوفير السكر للمواطنين فى الأسواق بأسعار مناسبة، ولا يسمحوا للمحلات الكبرى بأن يفرضوا على المواطنين شروط لشراء كيسين سكر، وانهم يشتروا بـ 100 جنيه عشان ياخدوا كيسين سكر.

كما عرض «القرموطي» فيديوهات لطوابير السكر فى مصر، وقال طول عمرى اسمع عن طوابير العيش والبنزين والانابيب ولكن لأول مرة أسمع عن طوابير السكر، وقضينا على كل طوابير الدنيا مبقاش غير طوابير السكر يا حكومة، وتسأل من مصلحة مين يحصل دة ، كما ألقى المسئوالية على وزارة التموين، وقال التجاوب مع الأعلام من قبل وزارة التموين مش موجود، وتسأل أين المتحدث الإعلامي والمعاونين بالوزير.

و أضاف «القرموطى»: أن الحكومة كل شوية تقول هنحاصر أزمة السكر وتسأل هو أحنا عرفنا نحاصر الدولار عشان نحاصر السكر، أما نعمل صرافة نسميها صرافة السكر وندور عليه زي الدولار”، وتابع، السكر دالوقتى بقى زى الدولار والذهب ممكن تشتريه وينام فى حضنك ، وتعمله هدية لمراتك “، ولازم تعاملوه بحنيه وطالب المواطنين اللى سيرزقهم الله بالخلفة أن يسموا ولادهم سكر.