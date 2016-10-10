إعلام المحلة يناقش "المشورة الطبية قبل الزواج وأضرار الزواج المبكر" بمدرسة المحلة الصناعية بنات

نظم مركز إعلام المحلة التابع لهيئة الاستعلامات بمحافظة الغربية، اليوم، ندوة إعلامية تحت عنوان "المشورة الطبية قبل الزواج وأضرار الزواج المبكر " وذلك بمدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات بحضور الدكتورة أماني إبراهيم "من الإدارة الصحية ثان المحلة " و عصمت صلاح" مدير التثقيف الصحي بالإدارة المركزية" .

دارت الندوة حول أهمية المشورة والكشف الطبي قبل الزواج واكتشاف الأمراض الوراثية والخطيرة التي يمكن أن تنتقل للجنين في أثناء الحمل وكيفية علاج هذه الأمراض، كما حذرت الندوة من خطورة الزواج والحمل المبكر والآثار السلبية الناجمة عنهما

كما أكدت الندوة على ضرورة التغذية الصحية السليمة للبنت خاصة فى مرحلة المراهقة ومرحلة ماقبل الزواج .

أدارت اللقاء كريمة عبد الستار" الإعلامية بمركز إعلام المحلة" تحت إشراف أسامة الحويحي" مدير المركز"، وسمير مهنا "مدير عام إعلام وسط الدلتا" وفاطمة الدمرداش" وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا".