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سعر الدولار اليوم الاثنين 10/10/2016 في السوق السوداء وارتفاع 10 قروش جديدة رغم نفي تعويم وخفض الجنيه من جانب الحكومة

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سعر الدولار اليوم الاثنين 10/10/2016 في السوق السوداء وارتفاع 10 قروش جديدة رغم نفي تعويم وخفض الجنيه من جانب الحكومة سعر الدولار اليوم الاثنين 10/10/2016 في السوق السوداء وارتفاع 10 قروش جديدة رغم نفي تعويم وخفض الجنيه من جانب الحكومة

شيماءمصطفى

اليوم، حيث تواصل العملة الخضراء مستوياتها المرتفعة في سوق العملة، حيث تتم معاملات السوق السوداء حول حاجز 14 جنيه للبيع والشراء، بعد أيام من أخبار تعويم الجنيه، الذي أثارت ضجة هائلة وسط الأجواء الاقتصادية المصري، خاصة أن المصرية لم تحرك ساكنا نحو نفي أو إثبات هذه الأنباء، مما أحدث بلبلة كبيرة في الشارع المصري المهتز بالأساس.

وفي تعليق حكومي على الأزمة، قال مستشار وزير المالية، أن تعويم الجنيه أمر غير وارد، وأنه لا يمكن تعويم العملة المحلية مع محدودية الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأضاف مصباح قطب أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع في إلى 19.5 مليار دولار الشهر الماضي على حد قوله، وأضاف الخبير الاقتصادي أن العلاقة تكاملية بين السياسة النقدية والتكاملية، وأن مسألة تعويم الجنيه مستحيلة.

كما أضاف المستشار أن سوق الصرف النقدي المصري يحكمه سياسة مالية محكمة، طبقا للاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والتي أبرمتها الحكومة في السنوات الثلاثة الماضية، وأشار إلى أن الحكومة تدعم السياحة والاستثمارات العربية والأجنبية، وكذلك تصر على تقليص الواردات، للحد من إهدار العملات الأجنبية، وخروجها خارج البلاد، لتوفير العملة الصعبة.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الاثنين 10/10/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه إلى 14 جنيه للشراء مقابل 14.25 جنيه للبيع، وبذلك يخترق الدولار حاجز 14 جنيه، مع وقف عن الاستيراد العشوائي، وندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء في مصر.

ولم يثمر غلق شركات الصرافة إلا سوى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار، وليس التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، أكد مستوردون أن محلات الصاغة أصبحت تقوم بوظيفة شركات الصرافة من التعامل في الدولار مع تداول العملات العربية والأجنبية، وكذلك تداول الفوركس الدولي، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

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