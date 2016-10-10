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الشرقية تطلق سيارات محمله بالسلع الغذائية بسعر أقل 30%

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الشرقية تطلق سيارات محمله بالسلع الغذائية بسعر أقل 30% الشرقية تطلق سيارات محمله بالسلع الغذائية بسعر أقل 30%

>الشرقية – إيمان مهنى

أعلن اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، عن اطلاق سيارات متنقلة تجوب شوارع المحافظة محمله بالسلع الغذائية والضرورية من الأرز والسكر والزيوت والخضروات واللحوم لتطرح أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق بما يوازى 30 % .

 وأشار في تصريح صحفى ، انه تم تحديد أماكن ثابتة بمدينة الزقازيق وبمختلف مراكز ومدن المحافظة تعمل بنظام السوق الواحد حيث تضم كافة الاحتياجات الأساسية والسلع الضرورية لخدمة المواطنين وتطرح بأسعار أقل من السوق وذلك تماشياً لسياسات السيد رئيس الجمهورية تخفيض الأسعار ووصول كافة السلع لمحدودى الدخل والمواطن البسيط .

أضاف المحافظ أنه أعطى تعليمات مشددة لمدير مديرية والرقابة التموينية لتكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية و شوادر بيع اللحوم والخضروات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتج المعروض و استخدامه للاستهلاك الادمى وتشديد الرقابة على حدود محافظة الشرقية.

 


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مصر 365

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