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منى زكي تتحدث عن ابنها ” سليم” لأول مرة فى الاعلام وهذه هي معاناتها معه !!

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منى زكي تتحدث عن ابنها ” سليم” لأول مرة فى الاعلام وهذه هي معاناتها معه !! منى زكي تتحدث عن ابنها ” سليم” لأول مرة فى الاعلام وهذه هي معاناتها معه !!

شيماءمصطفى

لاشك ان الفنانة منى زكى هى واحدة من بين ابناء جيلها من الفنانات الشابات التى ذاع صيتها ولاقت جماهيرية كبيرة لاسيما من خلال الشخصيات التى تقوم بتقديمها سواء بالتليفزيون او بالسينما او حتى بالاذاعة فهى من القلائل اللاتى قمنا بأعمال إذاعية ناجحة قد تربت منى وترعرعت ببداية حياتها بدولة الكويت إلى ان عادت مع عائلتها الى القاهرة

وقد بدأت رحلتها الفنية من خلال مشاركتها بمسرح جامعة القاهرة الذى قدمت به عدة اعمال مع زملائها بالجامعة وكان أول عملها الفنية لها مع الفنان الكميدى محمد صبحى بمسرحية بالعربى الفصيح فى تسعينات القرن الماضى وقد شاركت بعدها اعلانات تلفزيونية وبعض الكليبات الغنائية لكن مرحلة الشهرة الحقيقية جاءت بعدها بسنوات خاصة بقيامها بدور فرحة بمسلسل الضوء الشارد اام النجم ممدوح عبدالعليم والذى حقق نجاح ساحق وقتها وبدء الجميع يلتفت لتلك الموهبة الشابة والتى شاركت بفيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية مع النجم محمد هنيدى

منى زكي تتحدث عن ابنها ” سليم” لأول مرة فى الاعلام وهذه هي معاناتها معه !!

وقد حلت الفنانة منى زكى كض1يفة ببرنامج SNL بالعربى حيث انها تحدثت عن تربية الاطفال والمشاكل التى تواجها خاصة مع الطفل الثانى والذى يكون هناك فارق بالمرحلة العمرية مع الطفل الاؤل حيث اشارات لاؤل مرة فى الاعلام عن ابنها سليم والذى كان متعلقا بها بشكل غير طبيعى مما سبب لها العديد من المشاكل المختلفة خاصة انها لم تكن تستطيع الخروج بدونه لفترة طويلة نظرا لرفضه البقاء مع اى شخص غيرها حتى مع ابيه واخته الكبرى لى لى

 

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