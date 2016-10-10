السفارة الأمريكية” لـ «القرموطي»: لا علاقة لنا بـ”مدرسة تزوير إنتصار أكتوبر”

قال مصدر بارز في السفارة الأمريكية، للإعلامي جابر القرموطي، إن السفارة ليس لها أي علاقة بالمدرسة الأمريكية في المعادي، صاحبة واقعة التزوير للتاريخ المصري، بزعم إنتصار إسرائيل فى حرب أكتوبر 1973.

وأضاف : “لا وصاية لنا علي المدارس الأمريكية في مصر، ولا حتي الجامعة الأمريكية، كل يتحدث بلسانه، ولا تتحدث السفارة بلسان أحد.

وأضاف المصدر: “يحملنا البعض مسؤولية أي شيء يذكر فيه إسم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحقيقة أن كل شخص وكل هيئة تتحمل ما تقوم به”.

وانتقد “القرموطي” فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العصمة الجديدة عدم رد السفارة الامريكية على الأمر، كما انتقد البيان الصادر من الدول الثلاث امريكا وبرطانيا وكندا، بخصوص تحذير رعاياهم من عدم التجول فى مصر أمس.