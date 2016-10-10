أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

السفارة الأمريكية” لـ «القرموطي»: لا علاقة لنا بـ”مدرسة تزوير إنتصار أكتوبر”

Google+ Print
السفارة الأمريكية” لـ «القرموطي»: لا علاقة لنا بـ”مدرسة تزوير إنتصار أكتوبر” السفارة الأمريكية” لـ «القرموطي»: لا علاقة لنا بـ”مدرسة تزوير إنتصار أكتوبر”

جابر القرموطى

قال مصدر بارز في السفارة الأمريكية، للإعلامي جابر القرموطي، إن السفارة ليس لها أي علاقة بالمدرسة الأمريكية في المعادي، صاحبة واقعة التزوير للتاريخ المصري، بزعم إنتصار إسرائيل فى حرب أكتوبر 1973.

وأضاف : “لا وصاية لنا علي المدارس الأمريكية في ، ولا حتي الجامعة الأمريكية، كل يتحدث بلسانه، ولا تتحدث السفارة بلسان أحد.

وأضاف المصدر: “يحملنا البعض مسؤولية أي شيء يذكر فيه إسم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحقيقة أن كل شخص وكل هيئة تتحمل ما تقوم به”.

وانتقد “القرموطي” فى برنامج “مانشيت القرموطي” على قناة العصمة الجديدة عدم رد السفارة الامريكية على الأمر، كما انتقد البيان الصادر من الدول الثلاث امريكا وبرطانيا وكندا، بخصوص تحذير رعاياهم من عدم التجول فى مصر أمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها