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محمد الحمامصي: الكبريت الأحمر أرهقني بشدة والسينما محطتى القادمة‎

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> أوشك الفنان الشاب ” محمد الحمامصي ” من الانتهاء من تصوير مشاهده فى مسلسل الكبريت الأحمر والذي يعرض حصريآ على ‘حدي .

القنوات الفضائية الخاصة ، ويشارك فى بطولته كل من ” أحمد السعدنى ، داليا مصطفي ، ريهام حجاج ، هاني عادل ، عبد العزيز مخيون ، أحمد عبدلله محمود ، ومن تأليف الدكتور عصام الشماع وإخراج مشترك بين خيري بشارة ، وسيف يوسف .

ويجسد ” الحمامصي ” شخصية النقيب ” طارق عبدلله ” الذي يتميز بحبه الشديد للعمل ، والذكاء الشديد وخفة الظل والمرح ، والذي يعكف على حل قضية إشتعال المنازل بدون أسباب واضحة ، مع الضابط ” معتز ” الذي يجسد شخصيته النجم ” أحمد السعدني ” وبين الدجال ” شمس “والذي يجسد شخصيته الفنان ” عبد العزيز مخيون ” ، وتتوالي الأحداث الدرامية بين رجال الداخلية والدجال في إطار تشويقي للجمهور ، وتتحول حياة النقيب ” معتز ” إلي جحيم ويترك عمله بالداخيلة وتختفي زوجته فى ظروف غامضة ، مما يدفع النقيب ” طارق ” إلي محاولة حل لغز القضية وكشف حقيقة الدجال ” شمس ” ومفأجات عديدة تكشفها الحقات القادمة .

ويذكر أن آخر اعمال ” حمامصي ” مسلسل أبو البنات مع النجم ” مصطفي شعبان ” ، والذي عرض فى رمضان الماضي .

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