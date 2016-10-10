إرتفاع مستمر لسعر «الدولار» بالسوق السوداء مسجلًا 13.95

أرتفاع ملحوظ فى سعر الدولار الأمريكى فى السوق السوداء، وهذا نظرًا لعدم وضع ألية قوية للسيطرة على السوق السوداء، والتى تباينت بوضوح خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم، 13.95 جنيه.

كما وضح أيضًا من خلال المعاملات اليومية لعملية الشراء والبيع للورقة الخضراء، أن كل محافظة تختلف عن الأخرى فى بيعها للدولار، على مستوى أنحاء الجمهوية، حسب سياسة العرض والطلب وذلك بفارق وصل من 5 قروش إلى 25 قرشًا.

وأوضح المتعاملون في السوق السوداء على أن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازى في محافظة «الجيزة»، سجل 13.80 قرش، كما وصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 13.85 جنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في محافظة الشرقية إلى 13.90 جنيه، كما سجل في الدلتا 13.70 جنيه للبيع.