أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

إرتفاع مستمر لسعر «الدولار» بالسوق السوداء مسجلًا 13.95

Google+ Print
إرتفاع مستمر لسعر «الدولار» بالسوق السوداء مسجلًا 13.95 إرتفاع مستمر لسعر «الدولار» بالسوق السوداء مسجلًا 13.95

أرشيفية

أرتفاع ملحوظ فى الأمريكى فى السوق السوداء، وهذا نظرًا لعدم وضع ألية قوية للسيطرة على السوق السوداء، والتى تباينت بوضوح خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل سعر الدولار بالسوق السوداء اليوم، 13.95 جنيه.

كما وضح أيضًا من خلال المعاملات اليومية لعملية الشراء والبيع للورقة الخضراء، أن كل محافظة تختلف عن الأخرى فى بيعها للدولار، على مستوى أنحاء الجمهوية، حسب سياسة العرض والطلب وذلك بفارق وصل من 5 قروش إلى 25 قرشًا.

وأوضح المتعاملون في السوق السوداء على أن سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازى في محافظة «الجيزة»، سجل 13.80 قرش، كما وصل السعر في محافظة الإسكندرية إلى 13.85 جنيه، وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في محافظة الشرقية إلى 13.90 جنيه، كما سجل في الدلتا 13.70 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار

طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار