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بالصور.. عودة حركة الطيران لطبيعتها بمطار مرسى علم بعد رفع كفاءة الممرات

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بالصور.. عودة حركة الطيران لطبيعتها بمطار مرسى علم بعد رفع كفاءة الممرات بالصور.. عودة حركة الطيران لطبيعتها بمطار مرسى علم بعد رفع كفاءة الممرات

انهت اليوم الاثنين، لجنة استلام مشروع رفع كفاءة الممرات بمطار مرسى علم الدولى، أعمالها بعد التأكد من انتهاء كافة الأعمال المنفذة، وكذلك التأكد من تحقق أعلى مستويات السلامة والأمان لحركة الطيران من خلالها.

 

من جانبه، أكد محمد طمان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم الدولى، أن  هذا المشروع ضمن خطة شركة (إيماك) لإدارة وتشغيل المطارت والتى تتبناها  للوصول لأعلى درجات الجودة والأمان فى حركة الطيران العالمية والخدمات المقدمة للطائرات والركاب بمطار مرسى علم.

 

وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار مرسى علم، أنه تم تشكيل لجنة الاستلام النهائى للمشروع، برئاسة المهندس ماهر العطار وكافةأعضاء من كافة  الإدارات المعنية بالمطار، وكذلك المكتب الاستشارى للمشروع والشركة المنفذة والتى قامت بتفقد الممرات وعمل الاختيارات اللازمة للممرات، والتى استخدمت بها أحدث التكنولوجيا الأمريكية فى هذا المجال.

 

وأكد طمان، أنه بانتهاء ذلك المشروع  تعود حركة الطيران لطبيعتها على مدار أيام الأسبوع، بعد أن كانت متوقفة أيام الجمعة من كل أسبوع.

خلال تسلم المشروع من الشركة المنفذة

 

 

 


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