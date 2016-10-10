وفد رفيع المستوى يرافق رئيس الوزراء اليوناني خلال زيارته القاهرة..غدًا

أعلنت السلطات اليونانية، أن الوفد اليوناني المرافق لرئيس وزراء اليونان “اليكسيس تسيبراس”، خلال مشاركته في القمة الثلاثية، غدًا بالقاهرة، سيضم كل من وزير خارجية اليونان “نيكوس كوتزياس”، ووزير الطاقة والبيئة “بانوس سكورليتيس”، ووزير البنية التحتية والنقل والشبكات “خريستوس سبيرتزيس”، ووزير النقل البحري والجزر “تودوريس دريتساس”، ووزيرة السياحة “الينا كوندورا”، بالإضافة إلى “اولجا جيروفاسيلي ” المتحدثة الرسمية باسم الحكومة اليونانية، و”ديمتريس مارداس” وكيل وزارة الخارجية اليوناني.

وقالت السفارة اليونانية بالقاهرة، في بيان لها، إن القمة الثلاثية تعقد في ظل ظروف دقيقة تمر بها منطقة شرق المتوسط، ما يعزز أهميتها بالنسبة للاستقرار والتنمية في المنطقة، ولذلك فإن اليونان تحرص على توسيع قاعدة الحوار والتعاون مع مصر بالاشتراك مع قبرص، في إطار خطط التعاون الثلاثية مع الدول المجاورة، نظرًا لدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فهي تعتبر أن مصر هي مفتاح الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأضافت السفارة فى بيانها، أن آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، بجانب آليات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة، تمثل عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية اليونانية، وتشكل جزءًا هامًا من شبكة المبادرات الواسعة التي تقوم بها اليونان، لتعزيز التعاون بين جميع الدول المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، مثل اجتماع الدول المتوسطية الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والذي استضافته أثينا في سبتمبر الماضي.

ويتضمن جدول أعمال القمة الثلاثية في القاهرة مناقشة التعاون البحري والتكامل بين الموانئ، بهدف تطوير شبكة النقل البحري بين الدول الثلاث، والتعاون السياحي، من أجل تعزيز السياحة بين الدول الثلاث وتوفير برامج سياحية مشتركة لجذب السياحة من البلدان الأخرى، مثل الصين أو فرنسا في رحلات تجمع بين اليونان وقبرص ومصر، بالإضافة لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، ولاسيما استخراج ونقل الغاز الطبيعي المكتشف في المنطقة البحرية بين مصر وقبرص.

كما سيتم مناقشة التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية، مثل السكك الحديدية والطرق السريعة والمطارات، ومشروعات إدارة المياه، مثل تحلية المياه والحماية من الفيضانات واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى التعاون في مجال حماية البيئة، ولا سيما البيئة البحرية.

وعلى المستوى الإقليمي، سيتم مناقشة القضايا الأمنية وقضايا الهجرة، مع التركيز على الوضع في ليبيا وسوريا، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني على هامش القمة الثلاثية، أعضاء الجالية اليونانية في كل من القاهرة والإسكندرية، وهي من أعرق الجاليات اليونانية في العالم.