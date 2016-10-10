أخبار مصر للساعة السادسة مساءً من "اليوم السابع"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، فى مقدمتها، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، ومحاولة الوقيعة بين مصر والسعودية وروسيا وإثيوبيا.

فيما يلى موجز أخبار السادسة :

فى إطار متانة العلاقات المصرية السودانية، حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الاثنين، الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطنى السودانى فى الخرطوم، التى شارك فيها أيضاً رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، بالاضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من ممثلى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

من إثيوبيا إلى روسياً مرورواً بالمملكة العربية السعودية.. 3 ملفات ساخنة واجهت الدولة المصرية اليوم الاثنين، وتعاملت معها مصر بشكل سريع، واستطاعت إجهاض محاولات الوقيعة التى سعت لها بعض وسائل الإعلام الغربية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة البترول المصرية تعاقدت فعليا على كميات بديلة للشحنات التى يتم توريدها من قبل شركة "أرامكو" السعودية ضمن اتفاق الـ5 سنوات.

واقتصاديا، أدلى المهندس شريف إسماعيل بتصريحات صحفية هامة اليوم الإثنين على هامش مشاركته باحتفالية "150 عام برلمان" المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ، تناول فيها أهم القضايا التى تشغل الشارع المصرى.

وفى إطار الدور المجتمعى لرجال الأعمال الوطنيين، سيطرت حالة من البهجة والفرح على أهالى قرية "عزبة النصارى"، التابعة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعد إعادة افتتاح القرية اليوم الاثنين عقب إعادة إعمارها ضمن مبادرة "قرى الأمل"، التى أطلقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، بالتعاون مع جمعية الأورمان، لإعادة إعمار 40 قرية من القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.

واندلع حريق هائل منذ قليل فى 15 منزلا وحظيرة مواشى بسبب انفجار أنبوبة بوتجاز ادت الى احتراق محتويات المنازل وإصابة ونفوق بعض رؤوس الماشية بقرية العتمانية بمركز البدارى بأسيوط.

وأمنيا، كشف رجال مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ التابعة لمديرية أمن القاهرة، تفاصيل جديدة عن واقعة ضبط تاجر سيارات و 3 آخرين، بعملات أجنبية في أحد الأكمنة، حيث تبين وجود آثار أعيرة نارية بالسيارة التى يستقلونها، كما تبين اثناء التحقيقات أن أمينى شرطة أطلقا النار على سيارة المتهمين.

وحددت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الاثنين، جلسة 16 نوفمبر المقبل، للحكم فى تظلم الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، بشأن قرار النائب العام الصادر بوضع اسمه على قوائم الترقب والوصول.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إخلاء سبيل الدكتور صفوت عبد الغنى القيادى في تحالف دعم الإخوان ومتهم أخر بضمان محل أقامتهما في واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، بضمان محل الإقامة.

وصفت الصحافة العالمية المناظرة الثانية التى أجريت فجر اليوم، الاثنين، بين المرشحين للرئاسة فى الولايات المتحدة الديمقراطية هيلارى كلينتون والجمهورى دونالد ترامب بـ"غير المسبوقة"، وقالت إن المناظرة انحرفت إلى مسار قبيح مع تبادل المرشحين الإهانات، واعتبرتها مجلة تايم الأكثر بذاءة فى التاريخ الأمريكى.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره .

حصل أوليفر هارت أستاذ بريطانى أمريكى على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية لعام 2016، مناصفة مع الفنلندى بنجيت هولمستروم، لإسهاماتهما فى نظرية التعاقدات.

ومتابعة لأصداء فوز مصر على الكونغو، فى تصفيات كأس العالم، شهدت رحلة عودة المنتخب إلى القاهرة عقب أداء مباراة الكونغو مساء أمس، مواقف صعبة لأفراد البعثة بعد تأخر إقلاع الطائرة أكثر من 5 ساعات فى مطار الكونغو لوجود نقص فى "الوقود" أدى إلى تأخر الرحلة، عقب انتهاء مباراة الفريقين التى شهدت فوز الفراعنة 2 / 1 فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، وشهدت الرحلة العديد من الكواليس منها:

ورياضيا، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن النادى لم يخطر بشكل رسمى بحضور 70 ألف مشجع لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، مثلما تردد، والمقرر لها 23 أكتوبر الجارى، في إياب دور النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

وحقوقيا، رفع رجل من بنجلادش يقول، إنه تعرض للاستغلال أثناء عمله فى منشآت خاصة ببطولة كاس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها فى قطر عام 2022 دعوى قضائية ضد الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) لما يقول إنه إخفاقه فى ممارسة نفوذه لضمان معاملة العاملين بشكل عادل.