بالفيديو.. حفلة تعذيب بشعة لفتاة من صديقاتها ومحاولة دفنها حية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو لثلاث طالبات، حاولن تعذيب صديقتهن وتصويرها عبر هواتفهن المحمولة، بعد مرورهن بأزمة عاطفية.

وقالت الصحيفة إن قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالبات الثلاث، والذين تتراوح أعمارهن من 13 إلى 16 عامًا، بعد اعتدائهن على زميلتهن التي تبلغ من العمر 14 عامًا في أحد المقابر.

وأظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاث، حيث قامت إحداهن بتقييد الفتاة وتكميم فمها وتغطية عينيها، بينما تضربها فتاة أخرى بعصا غليظة على رأسها.

وأضافت أن حفلة التعذيب استمرت لنحو 4 ساعات ظلت فيهم الفتاة مقيدة الأيدي والأرجل، قبل أن تنجح في الهرب وطلب المساعدة من أهالي المنطقة.

وقالت الفتاة المعتدى عليها إنه تم استدراجها من قبل زميلاتها في حديقة أحد المنازل قبل أن يتم اختطافها والاعتداء عليها ومحاولة دفنها حية.

شبكةعيونالإخبارية

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