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جبهة محمود عزت تطرد قيادات بالإخوان من منازل تابعة للجماعة فى السودان

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جبهة محمود عزت تطرد قيادات بالإخوان من منازل تابعة للجماعة فى السودان جبهة محمود عزت تطرد قيادات بالإخوان من منازل تابعة للجماعة فى السودان

>كتب أحمد عرفة

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان الإرهابية، عن أزمة نشبت بين أعضاء الإخوان بالسودان، اليوم الاثنين، بعدما قامت جبهة محمود عزت بطرد عدد من قيادات الجماعة - التابعين لجبهة اللجنة الإدارية العليا للتنظيم - من منازلهم، ومطالبتهم بالابتعاد عن المنازل التابعة للإخوان، نظرا لعدم انصياعهم لأوامر القائم بأعمال المرشد.

 

وأكدت المصادر، أن مسئولى جبهة محمود عزت فى السودان، قاموا مساء أمس الأحد واليوم الاثنين، بطرد عدد كبير من قيادات وشباب الإخوان الذين يقيمون فى الخرطوم على نفقة الجماعة، بعد هروبهم من ، عقب أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، على خلفية رفضه بعضهم المثول لقرارات محمود عزت، والتى كان أخراها إقامة عزاء لمحمد كمال – عضو مكتب الإرشاد – فى أحد مقرات الجماعة بالسودان، وأصروا على تنظيم فاعلية بالساحة الخضراء بالخرطوم، وأعلنوا عدم اعترافهم بعزاء الإخوان.

 

 


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