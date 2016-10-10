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قلم تنعيم وتخفيف الخطوط الجديد من بوبي INSTANT CONFIDENCE STICK الجديد

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قلم تنعيم وتخفيف الخطوط الجديد من بوبي INSTANT CONFIDENCE STICK الجديد قلم تنعيم وتخفيف الخطوط الجديد من بوبي INSTANT CONFIDENCE STICK الجديد

الإثنين 10-10-2016 14:27

الممحاة السحرية التي تطرحها بوبي براون لتنعيم وتمليس الخطوط والتجاعيد. بمسحة واحدة فقط تعمل تركيبة هذا المستحضر فورا علىتبهيت وتخفيف الخطوط والعيوب من خلال بودرة عديمة الوزن وعاكسة للضوء، بينما مركب مميز من عناصر عناية بالبشرة تساعد على تحسين ملمسها. تنساب تركيبته الحريرية فوق البشرة بسلاسة مانحة إياها مظهرا طبيعيا خاليا من العيوب.
"ضعيه على بشرتك قبل الماكياج للحصول على دفعة ثقة بالنفس." بوبي براون.

طريقة عمله
صقل فوري
• بمجرد تطبيقه تساعد صيغته غير اللامعة وعديمة اللون على تخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد، بينما يمنح البشرة لمسة نهائية طبيعية.
• مركب تعليق ثلاثي فريد يعمل على إضفاء طبقة ضبابية شفافة تساعد على تبهيت وتخفيف العيوب وتحسين مظهر البشرة.

تأثير فوري لتخفيف وتبهيت العيوب
• مساحيق كروية هوائية مضيئة تنشر الضوء وتساعد على تقليل وتخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والعيوب.
• يعمل مع الوقت على امتصاص الزيت الزائد والتكحم باللمعان.

طريقة التطبيق:
أولا، رطبي البشرة، ثم ضعيه حيث الحاجة وقبل تطبيق الماكياج. يمكن استخدامه كلمسة رتوش/تعديل على مدار اليوم.

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سيدتي