تكبير الشفاه بالكحل الأسود لروج أومبريه

هل تخيليتِ يوماً أنّ بإمكانك استخدام الكحل الأسود على شفتيك؟ إذا كنت تحبّين الغرابة في اعتماد ألوان أحمر الشفاه الجريئة، لا سيما بطريقة الأومبريه، فتابعي هذا الفيديو، واحصلي على شفاه كبيرة وجذابة في وقت سريع.

أنت بحاجة إلى قلم كحل أسود وأحمر شفاه أو غلوس بلون داكن وجريء (بنفسجي، زهري داكن، أحمر...).

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-طبقي الكحل الأسود بشكل كونتور لتحديد الشفاه

-أضيفي القليل من الكحل الأسود على الزوايا الخارجية للشفاه

-استخدمي الغلوس الزهري اللامع عند وسط الشفاه

-انتقلي إلى الزوايا لدمج الغلوس مع الكحل.

هذه الخدعة البصرية عبر دمج الألوان الداكنة مع الفاتحة توحي بأنّ شفاهك كبيرة وتمنحك روج عصرياً.