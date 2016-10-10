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عطور Amber Gris و Skin Musk من كلينيك

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عطور Amber Gris و Skin Musk من كلينيك عطور Amber Gris و Skin Musk من كلينيك

الإثنين 10-10-2016 18:05

نقدم لكم عطر Clinique Aromatics in White الجديد، عطر صمم خصيصاً للمرأة التي تسعى وراء عطر استثنائي يمنحها التميز والأهمية. عطر Aromatics in White هو عبارة عن تفاعل واثق لنفحات الخشب الصافي، البتلات الشفافة والعنبر الدافئ. اختيار المكونات الخام والنقية يخلق عطراً راقياً عصرياً ومعقداً بنفس الوقت.

العطر
يبدأ عطر Clinique Aromatics in White باندفاعة جريئة وحيوية من موالفة ورق البنفسج الغض مع السيترس الحمضي العنبري وفلفل سيشوان، التي تغرقك عميقاً في العطر.
نفحات العطر الوسطى تركز على بتلات الورد الشفافة من تركيز ماء الورد مجتمعاً مع زهرة البرتقال الخصبة وقلب الباتشولي الغني لمزيج متناغم من الألوان، الروائح والتركيبات.
النفحات السفلية تعزز الطبقة الغامضة والجذابة من هذا العطر مع Amber Gris و Skin Musk وقوة البينزوين الجذابة. هذا المزيج يوفر أثراً فاتناً لجاذبية لا يمكن إنكارها للمرأة التي ترغب بعطر استثنائي لا يحده زمن.

التفاصيل
Aromatics in White سيتوفر ابتداءً من شهر سبتمبر 2015 على كاونترات Clinique عبر الشرق الأوسط.

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سيدتي