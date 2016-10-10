أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

ريفلون تطلق أحمر الشفاه Ultra HD Matte Lipcolor في الأسواق

Google+ Print
ريفلون تطلق أحمر الشفاه Ultra HD Matte Lipcolor في الأسواق ريفلون تطلق أحمر الشفاه Ultra HD Matte Lipcolor في الأسواق

الإثنين 10-10-2016 19:20

ان كنت من عاشقات الجمال فأنت على موعد مع اطلالة بلا شوائب، مع المجموعة الجديدة والرائعة لأحمر الشفاه الجذاب: Ultra HD Matte Lipcolor من ريفلون. أحمر الشفاه الجديد من ريفلون ـ المرغوب جدا بلمسته المخملية غير اللامعة وتركيبته عالية الدقة ـ يمنحك إحساسا بالخفة والترطيب، ولمسة أخيرة لأبهى طلة في كل صورة.

تمنحك التركيبة الثورية الجديدة لأحمر شفاه ريفلون الذي يعطي الشفاه غير اللامعة منحى جديدا (احرصي دائما على استبدال احمر الشفاه الجاف والباهت بالجذاب والجريء) لمسة نهائية مطفية باحساس مفعم بالخفة. تمنحك تركيبة ريفلون Ultra HD Matte Lipcolor الهلامية والخالية من الشمع بنسبة ١٠٠٪ لونا مشرقا مع كل لمسة حريرية، فيما تبسط فرشاة الاستخدام الفخمة اللون على شفتيك بسهولة وخفة.

متوفر ب ٧ ألوان جريئة، وبرائحة الفانيلا والمانغو التي لا تقاوم، يصعب حقا اختيار واحد فقط من المجموعة!

تتضمن مجموعة Ultra HD Matte Lipcolor: عشقHD، اخلاصHD، شغفHD، هوسHD، حبHD، سحرHD، دلالHD

الميزات الرئيسية \ الفوائد \ المكونات:

• تركيبة هلامية عالية الدقة، وخالية من الشمع بنسبة 100٪
• خفيف الوزن، وذو لون مطفي عالي الدقة
• يمنح إحساسا مخمليا بالترطيب
• تغطية كاملة من طبقة واحدة
• رائحة فانيلا ومانغو لا تقاوم
• فرشاة استخدام فخمة وناعمة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي