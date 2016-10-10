ريفلون تطلق أحمر الشفاه Ultra HD Matte Lipcolor في الأسواق

ان كنت من عاشقات الجمال فأنت على موعد مع اطلالة بلا شوائب، مع المجموعة الجديدة والرائعة لأحمر الشفاه الجذاب: Ultra HD Matte Lipcolor من ريفلون. أحمر الشفاه الجديد من ريفلون ـ المرغوب جدا بلمسته المخملية غير اللامعة وتركيبته عالية الدقة ـ يمنحك إحساسا بالخفة والترطيب، ولمسة أخيرة لأبهى طلة في كل صورة.

تمنحك التركيبة الثورية الجديدة لأحمر شفاه ريفلون الذي يعطي الشفاه غير اللامعة منحى جديدا (احرصي دائما على استبدال احمر الشفاه الجاف والباهت بالجذاب والجريء) لمسة نهائية مطفية باحساس مفعم بالخفة. تمنحك تركيبة ريفلون Ultra HD Matte Lipcolor الهلامية والخالية من الشمع بنسبة ١٠٠٪ لونا مشرقا مع كل لمسة حريرية، فيما تبسط فرشاة الاستخدام الفخمة اللون على شفتيك بسهولة وخفة.

متوفر ب ٧ ألوان جريئة، وبرائحة الفانيلا والمانغو التي لا تقاوم، يصعب حقا اختيار واحد فقط من المجموعة!

تتضمن مجموعة Ultra HD Matte Lipcolor: عشقHD، اخلاصHD، شغفHD، هوسHD، حبHD، سحرHD، دلالHD

الميزات الرئيسية \ الفوائد \ المكونات:

• تركيبة هلامية عالية الدقة، وخالية من الشمع بنسبة 100٪

• خفيف الوزن، وذو لون مطفي عالي الدقة

• يمنح إحساسا مخمليا بالترطيب

• تغطية كاملة من طبقة واحدة

• رائحة فانيلا ومانغو لا تقاوم

• فرشاة استخدام فخمة وناعمة