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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسى من السودان

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسى من السودان فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لعودة السيسى من السودان

الرئيس عبد الفتاح السيسى

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولى، استراحة صالة الرئاسة، استعدادًا لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى، من السوادن، بعد انتهاء زيارته والتى استغرقت عدة ساعات.

من جانبها، انتظمت الخدمات الأمنية فى الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة.

كان قد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطنى السودانى فى الخرطوم، التى شارك فيها أيضًا رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من ممثلى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

 

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