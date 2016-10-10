أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صحيفة أمريكية: «تيم كين» مرشح نائب «كلينتون» على علاقة بـ «الإخوان»

Google+ Print
صحيفة أمريكية: «تيم كين» مرشح نائب «كلينتون» على علاقة بـ «الإخوان» صحيفة أمريكية: «تيم كين» مرشح نائب «كلينتون» على علاقة بـ «الإخوان»

كلينتون_تيم كين

قالت صحيفة “ورلد تريبيون” الأمريكية إن تيم كين، المرشح لمنصب نائب الرئيس مع الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، له صلة بجماعة الإخوان.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن كين الذى لا يحظى باهتمام إعلامى كبير فى الولايات المتحدة قد ظهر عام 2011، فى حفل عشاء على شرف جمال برزنجنى، الذى يوصف بأنه الأب المؤسس للإخوان المسلمين فى أمريكا، والمساعد المقرب لسامى العريان المدان فى قضية تقديم تمويل لحماس.

وأشار التقرير، إلى أن كين صاحب الميول اليسارية أيضًا، حصل على أموال من جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين، فى إطار حملته للترشح لمجلس الشيوخ عام 2003.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا