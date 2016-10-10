صحيفة أمريكية: «تيم كين» مرشح نائب «كلينتون» على علاقة بـ «الإخوان»

قالت صحيفة “ورلد تريبيون” الأمريكية إن تيم كين، المرشح لمنصب نائب الرئيس مع الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، له صلة بجماعة الإخوان.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أن كين الذى لا يحظى باهتمام إعلامى كبير فى الولايات المتحدة قد ظهر عام 2011، فى حفل عشاء على شرف جمال برزنجنى، الذى يوصف بأنه الأب المؤسس للإخوان المسلمين فى أمريكا، والمساعد المقرب لسامى العريان المدان فى قضية تقديم تمويل لحماس.

وأشار التقرير، إلى أن كين صاحب الميول اليسارية أيضًا، حصل على أموال من جماعات مرتبطة بالإخوان المسلمين، فى إطار حملته للترشح لمجلس الشيوخ عام 2003.