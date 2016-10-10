تشديد الإجراءات الأمنية في بانكوك إثر احتمالات بوقوع تفجيرات

أعلنت الشرطة في تايلاند، اليوم الاثنين، تشديد إجراءات الأمن بالعاصمة بانكوك ومطاراتها وفي الإقليم المحيطة بها، بعد تلقي تقارير استخباراتية بشأن احتمال وقوع تفجيرات نهاية الشهر الجاري.

وقال نائب قائد الشرطة سريفارا رانسيبراهماناكول للصحافيين، إنه من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يهدفون إلى تنفيذ هجمات في العاصمة هم نفس المجموعة التي نفذت سلسلة تفجيرات بوسط وجنوب تايلاند في أغسطس الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أنه تم تشديد إجراءات الأمن بالعاصمة بانكوك والمناطق المحيطة بها، وبخاصة المزارات السياحية والسفارات.

وأشارت التقارير الاستخباراتية إلى أنه من المخطط تنفيذ هجمات خلال الفترة ما بين 25 و30 أكتوبر الجاري.