غدًا.. أول ظهور جيجي زايد و” الهلالي “مع عمرو أديب‎

كتبت- إ نجي لطفي

> في إطلالة جديدة لبرنامج” كل يوم” المذاع شاشة ON E بالتزامن مع إذاعة راديو نغم fm ، تنضم خبيرة فن الطهي والاتيكيت جيجي زايد بالمشاركة في البرنامج لتقديم فقرة خاصة جدا مع الإعلامي عمرو أديب على أن تقدم أولى حلقاتها غدا.

وتقدم جيجي زايد فقرة متخصصة تهم المرأة تقدم من خلالها فنون الطهي والاتيكيت ونصائح للذوق العام ، كما تشتمل الفقرة على موضوعات متخصصة تهم المرأة من الموضة وفن اختيار الأزياء والألوان والإتيكيت لتستعرض في كل حلقة مجموعة من الأفكار التى تهم الأسرة المصرية والعربية.

كما يقدم دكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن أولى حلقاته أيضا غدا من فقرة الفكر الديني التي يجيب من خلالها على أسئلة واستفسارات السادة المشاهدين، بالإضافة إلى فقرة حواريه بعنوان كيف نجح السوريون في مصر.