استبعاد مدرس عن التدريس للإساءة لـ الرسول والسيدة حليمة ببني سويف ‎

استبعد ثروت عبدالعزيز وكيل وزراة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الإثنين، مدرس دراسات إجتماعية بمدرسة الحديثة بنات الإعدادية ببندر بني سويف، عن التدريس ونقلة خارج المدرسة، لاتهامة بالإساءة إلي الرسول صلي الله علية وسلم، ومرضعتة السيدة حليمة السعدية.

وتقدم عددًا من أولياء أمور تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بمدينة بني سويف، بشكوي لوكيل وزارة التربية والتعليم، تفيد باستهزاء مدرس الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، واصفاً الرسول صلي الله علية وسلم، والسيدة حليمة السعدية بالشحاتين، وقال، إن “الرسول كان فقير وحليمة الشحاتة كانت تقوم بإرضاع محمد الشحات”

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنة أحال الواقعة للنيابة الإدارية بجانب إستبعاد المدرس عن التدريس نهائيًا.