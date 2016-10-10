أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

استبعاد مدرس عن التدريس للإساءة لـ الرسول والسيدة حليمة ببني سويف ‎

Google+ Print
استبعاد مدرس عن التدريس للإساءة لـ الرسول والسيدة حليمة ببني سويف ‎ استبعاد مدرس عن التدريس للإساءة لـ الرسول والسيدة حليمة ببني سويف ‎

مديرية التربية والتعليم ببنى سويف

استبعد ثروت عبدالعزيز وكيل وزراة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الإثنين، مدرس دراسات إجتماعية بمدرسة الحديثة بنات الإعدادية ببندر بني سويف، عن التدريس ونقلة خارج المدرسة، لاتهامة بالإساءة إلي الرسول صلي الله علية وسلم، ومرضعتة السيدة حليمة السعدية.

وتقدم عددًا من أولياء أمور تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بمدينة بني سويف، بشكوي لوكيل وزارة التربية والتعليم، تفيد باستهزاء مدرس الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، واصفاً الرسول صلي الله علية وسلم، والسيدة حليمة السعدية بالشحاتين، وقال، إن “الرسول كان فقير وحليمة الشحاتة كانت تقوم بإرضاع محمد الشحات”

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنة أحال الواقعة للنيابة الإدارية بجانب إستبعاد المدرس عن التدريس نهائيًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا