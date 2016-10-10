الأهلي يفوز على الشرقية للدخان بثلاثية نظيفة في مباراة ودية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الاثنين، فوزًا سهلًا بثلاثة أهداف دون رد على فريق الشرقية للدخان، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد مختار التتش بالجزيرة.
سجل الهدف الأول للأهلي عمرو جمال في الدقيقة ٣٠ إثر متابعة جيدة لتصويبة جونيور أجاي التي إرتدت من الحارس، ليودعها داخل الشباك.
بينما جاء الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة ٣٦ عبر وليد سليمان الذي تلقى تمريرة وضعته في إنفراد بالمرمى ليحرز ثاني الأهداف.
وأضاف جون أنطوي الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة ٤٥ من زمن الشوط الثاني عبر رأسية، مستغلًا عرضية متقنة من صبري رحيل.