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تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنوك المصرية»

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تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنوك المصرية» تعرف على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بـ «البنوك المصرية»

أرشيفية

سجل سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2016، نحو 8.8583 جنيه للشراء، و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبي 9.9222 جنيه للشراء و9.9509 للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترلينى 11.0153 جنيه للشراء و11.0467 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0594 جنيه للشراء و9.0909 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.6062 جنيه للشراء و8.6297 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3272 جنيه للشراء و1.3316 جنيه للبيع.

وعلى مستوى

صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريـال السعودى 2.3615 جنيه للشراء و2.3676 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.3371 جنيه للشراء و29.4186 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4117 جنيه للشراء و2.4177 جنيه للبيع.

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