العثور على مجوهرات كيم كارداشيان و 5.6 ملايين دولار تعويضاً

ذكرت وسائل إعلام عالمية أنّ الشرطة الفرنسية عثرت على قطعة من مجوهرات كيم كارداشيان Kim Kardashian المسروقة بالقرب من الفندق الذي وقع فيه الحادث.

وقال مصدر مقرّب من جهات التحقيق أنّ من المقرّر أن يتمّ استخدام تحليل dna للوصول إلى الجناة .

وفي سياق متّصل، رفعت نجمة تلفزيون الواقع دعوى قضائية تطالب فيها بتعويض بقيمة 5.6 ملايين دولار من شركات التأمين بعد حادثة السرقة، خصوصاً أنّها فقدت خلالها خاتم زواجها المصنوع من الزمرد والألماس، والذي تبلغ قيمته 3.5 ملايين دولار.

يُشار إلى أنّ اللصوص الذين سطوا على محلّ إقامة النجمة البالغة من العمر 35 عاماً في باريس سرقوا منها 13 قطعة مجوهرات.

يذكر أن كيم كرداشيان تلوم نفسها على ما تعرّضت له، بسبب استعراضها الخاتم أمام وسائل الإعلام عدة مرات، في كلّ حدث أو مناسبة، مؤكدة أن أشياء كثيرة عليها أن تتغيّر.

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