أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تكشف التفاصيل: لماذا تراجع محمد رمضان عن قصة محاولة اغتياله؟

Google+ Print

الإثنين 10-10-2016 15:51

القاهرة_عمرو رضا

بعد 48 ساعة فقط من رسالته المختصرة حول تعرّض سيارته لإطلاق نار على طريق المحور في القاهرة، عاد الفنان محمد رمضان لينفي الواقعة تماماً، مؤكدا أنّ زجاج سيّارته لم يصب بطلق ناري، وكتب بيانا يتحدّث عن الأمن والأمان في .
وعلمت "سيدتي نت" أنّ رمضان واجه أزمة حقيقية مع بعض رجال الشرطة المصرية، بعدما رفض تحرير محضر رسمي بالواقعة وثبوت أن الواقعة بالكامل غير صحيحة، وهو ما أدى إلى اتهامه بالإساءة إلى سمعة البلاد فبادر بإصدار بيانه الأخير.
"سيدتي نت" كانت أول من اشار إلى عدم تحرير رمضان لمحضر رسمي بالاعتداء على سيارته بالرصاص، كما لفتت الانتباه إلى أن رمضان لم ينشر صورة لسيارته بعد الاعتداء برغم أنه حريص على نشر الصور.
ومع انتشار الخبر داخل مصر وخارجها، تعرض رمضان لمساءلة "غير رسمية" من جهة أمنية، اتهمته صراحة بفبركة القصة كاملة، خاصة وأن الصور المتداولة لزجاج السيارة تؤكد أنها لم تتعرض لإطلاق نيران، وتم تخييره بين تحرير محضر رسمي بالواقعة وهو ما يمكن أن يوقعه بجنحة البلاغ الكاذب، أو نفي القصة برمتها، وهو ما لجأ إليه بالفعل.
رمضان كتب عبر صفحته الخاصة بموقع الفيس بوك: الحمد لله مصر بلد الأمن والأمان .. متأكد انها ليست رصاصة .. شيء طبيعي ربما تكون اي شيء اخر غير مقصود .. والدليل على ذلك إني يومياً ادخل المسرح من شارع الهرم الرئيسي .. وحياتي دائماً وسط الناس ولا اجد إلا حب وتقدير .. ومكان مكتبي يعلمه الجميع.
وبعدها نشر صورة له من كواليس تصوير اليوم الأخير لفيلمه "جواب اعتقال" مرددا نفس الكلام عن مصر بلد الأمن والأمان!!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها