فنون الرياض تكرم عبدالله السدحان

يكرم فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض الفنان عبد الله السدحان، الأربعاء القادم بالرياض، بحضور عدد من نجوم الفن وأهل الصحافة والإعلام.

ويأتي تكريم السدحان ضمن حفل تدشين أنشطة فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض لعام 1438 – 2016، والذي سيقام برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية، على المسرح (B) بمركز الملك فهد الثقافي.

وصرح عبد العزيز الزهراني مدير "فنون الرياض" بأن الحفل يتضمن العديد من الفقرات منها عرض لفرقة الفنون الشعبية (سامري) واستعراض لفرقة الأطفال ومشهد مسرحي إلى جانب عرض تقرير مصور عن الشخصيات التي سيتم تكريمهم وهم الفنان عبد الله السدحان والخطاط ناصر الميمون والدكتور محمد الرصيص.