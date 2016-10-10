نرمين الفقي: أنا مسؤولة عمّا وصلت إليه من دون زواج ولا أطفال

اعترفت الفنانة نرمين الفقي بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحال التي وصلت إليه من دون "زواج ولا أطفال"، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالندم على رفض من تقدّموا لخطبتها باستثناء اثنين فقط، حين كانت في بداية حياتها الفنية، مؤكّدة أنها لا زالت تتلقى طلبات زواج، ولكنها لا تعد جمهورها بأخبار سعيدة.

نرمين كشفت في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" على قناة "الحياة" أنه ما يزال هناك عرسان يتقدمون للارتباط بها، وما زالت هناك فرص، وقالت: "لكن لا أستطيع القول بإمكانية وجود أخبار سعيدة قريباً".

مفاجأة الحلقة كانت في كشف نرمين عن ندمها للتفريط بدور مديحة في مسلسل "الحاج متولي" الذي ذهب للنجمة سمية الخشاب، مؤكدة أنها كانت المرشحة الأولى للدور، ولكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير أعمال أخرى.

وتحدثت للمرة الأولى عن والدها مشيرة إلى أنه هاجر منذ سنوات عديدة، وأنها لم ترَه إلا مرات معدودة، وهذا سرّ ارتباطها الشديد بوالدتها التي توفيت بعد معاناة مع السرطان، وقالت باكية: "كانت والدتي ومستشارتي في كلّ شيء، وفي النهاية أصبحت ابنتي وأنا المسؤولة عنها".

ولم تفسّر نرمين أسباب فشلها في السينما وتصنيفها كممثلة للتلفزيون فقط إلا بسوء الحظ، في الوقت الذي أشارت فيه إلى الشللية التي تسيطر على صناعة السينما في مصر.

كذلك كشفت عن التحقيق معها بالنيابة العامة المصرية بسبب دورها بمسرحية "دستور يا أسيادنا"، لأنها كانت تتضمن إسقاطات سياسية، مشيرة إلى أنها كانت في حالة فزع خلال التحقيقات.