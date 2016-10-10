أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نرمين الفقي: أنا مسؤولة عمّا وصلت إليه من دون زواج ولا أطفال

Google+ Print

الإثنين 10-10-2016 16:22

اعترفت الفنانة نرمين الفقي بأنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحال التي وصلت إليه من دون "زواج ولا أطفال"، مشيرة إلى أنها لا تشعر بالندم على رفض من تقدّموا لخطبتها باستثناء اثنين فقط، حين كانت في بداية حياتها الفنية، مؤكّدة أنها لا زالت تتلقى طلبات زواج، ولكنها لا تعد جمهورها بأخبار سعيدة.
نرمين كشفت في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" على قناة "الحياة" أنه ما يزال هناك عرسان يتقدمون للارتباط بها، وما زالت هناك فرص، وقالت: "لكن لا أستطيع القول بإمكانية وجود أخبار سعيدة قريباً".

مفاجأة الحلقة كانت في كشف نرمين عن ندمها للتفريط بدور مديحة في مسلسل "الحاج متولي" الذي ذهب للنجمة سمية الخشاب، مؤكدة أنها كانت المرشحة الأولى للدور، ولكنها اعتذرت لانشغالها بتصوير أعمال أخرى.
وتحدثت للمرة الأولى عن والدها مشيرة إلى أنه هاجر منذ سنوات عديدة، وأنها لم ترَه إلا مرات معدودة، وهذا سرّ ارتباطها الشديد بوالدتها التي توفيت بعد معاناة مع السرطان، وقالت باكية: "كانت والدتي ومستشارتي في كلّ شيء، وفي النهاية أصبحت ابنتي وأنا المسؤولة عنها".
ولم تفسّر نرمين أسباب فشلها في السينما وتصنيفها كممثلة للتلفزيون فقط إلا بسوء الحظ، في الوقت الذي أشارت فيه إلى الشللية التي تسيطر على صناعة السينما في .
كذلك كشفت عن التحقيق معها بالنيابة العامة المصرية بسبب دورها بمسرحية "دستور يا أسيادنا"، لأنها كانت تتضمن إسقاطات سياسية، مشيرة إلى أنها كانت في حالة فزع خلال التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها