بعد زعل الأمس هل ساءت العلاقة مجدداً بين سعيد الماروق ونجوى كرم؟

نشرت المطربة نجوى كرم عبر حسابها الرسمي على "تويتر" صوراً تجمعها بالمخرجين سعيد الماروق وفادي حداد، مع تعليق "بحبكن تنيناتكن".

ويبدو أن الصور كانت للتأكيد على أن الامور تجري على ما يرام بين الفنانين الثلاث، وأيضاً لتذليل "مشكلة" حصلت بسبب أغنية "حبيبي مين" التي سيباشر المخرج فادي حداد قريباً والتي كانت سبباً في زعل المخرج سعيد الماروق.

ولكن ما هو سبب زعل الماروق؟

تعود القصة الى العام 2015 عندما طالبت نجوى من سعيد المارق أن يقوم بإخراج أغنية "حبيبي مين"، وهذا الأمر موثق على صفحة سعيد الماروق على "تويتر" كما في وسائل الاعلام والمواقع الإلكترونية. لكن في تلك الفرة إعكتف الماروق عن العمل، بسبب إصابته بمرض السرطان الذي جعله يمتنع عن مزاولة الإخراج والتفرغ للعلاج، قبل أن يشفى تماماً ويعود إلى مزاولة المهنة، حيث قام بإخراج أكثر من أغنية من بينها "دني يا دنا" للفنانة نجوى كرم.

ولكن قبل عدة أيام أعلن المخرج فادي حداد بصورة مفاجئة، أنه سيقوم بإخراج أغنية "حبيبي مين" للفنانة نجوى كرم، بعد أن تعاون معها في إخراج آخر أعمالها المصوّرة " يخرب بيتك حبيتك"، ويبدو أن هذا الأمر أزعج سعيد الماروق، من منطلق أن نجوى كرم كانت قد طلبت منه أن يخرج الأغنية نفسها.

نجوى كرم، سعت إلى إصلاح الخطأ، فدعت المخرجيّن الى بيتها، ونشرت صور لها معها وهم متعانقين، ويتناولان الحلوى ويتبادلان التغريدات.

نجوى علقت على إحدى الصور "الفن فرح وحب وابداع..الناس الأذكياء بوصلوا حالن..والمبدعين بوصلوا وطنن"، فردّ عليها الماروق بتغريدة قال فيها "طالما فيّ ثانية حياة رح ضل قاتل من أجل الفن"، فعلقت نجوى مغرّدة: "إنت دايما بطل منتصر بإبداعك وكبرك"، فجاء رد الماروق"وإنت أرزة شامخة متل شموخ الوطن".

بدوره غرّد فادي حداد قائلا "نحنا جنود الفن الحقيقي يللي هوي صورة هل وطن" فردت عليه نجوى: "نحنا جنود الأرز وإنت الشمس الي بتضوينا يا حداد"، ثم ختمت "بحبكن تنيناتكن".

لكن اللافت أن سعيد الماروق نشر تغريدة في صباح اليوم التالي، تحمل الكثير من الدلالات والألغاز" حيث كتب"احذر اللّئيم إذا أكرمته، والرّذل إذا قدّمته، والسّفيه إذا رفعته".

باتصال أجرته "سيدتي نت" مع سعيد الماروق نفى وجود أي زعل مع نجوى كرم أو فادي حداد، مشيراً إلى أن ما جمعه بهما كانت ودية .

هذه ليست المرة الأولى التي يحصل زعل بين نجوى كرم وسعيد الماروق، ففي العام 2013 ، وقع بينهما ما وصف بـ "سوء تفاهم" يومها، بعد تصريحات للماروق، قال فيه أنه لا يوجد في أجندة عمله أي موعد لتصوير كليب، فسرته نجوى الماروق بأنه يحمل في مضمونه رفضا للعمل معها بعدما كانت قد أعلنت أنها ستصور الكليب معه سعيد، فكيف يعلن سعيد ان أجندة عمله خالية من تصوير الكليبات؟!.

لكن "سوء الفهم" هذا تكرر خلال الصيف الماضي، على إثر تعاون نجوى مع فادي حداد وسعيد الماروق في فترة متقاربة. حيث غردت نجوى كرم بعد تصويرها كليب "دني يا دانا" مع الأول و"يخرب بيتك" مع الثاني قائلة"ع فكرة آخر 2 فيديو كليب لي أحبهما جداً وأحب التعامل مع سعيد الماروق وفادي حداد". وقالت في تغريدة ثانية "ما تخلوا حدا يضيع قيمة العمل، الكليبين جميلين دني يا دنا ويخرب بيتك، كان لازم أغنيتين وثلاثة أيضاً لأنو صيف وما في ألبوم".

من ناحية أخرى تتحضر نجوى كرم لاطلاق ألبوم جديد، وتصوير كليب "حبيبي مين" سيكون بمثابة تمهيد له، كما انها سوف تحيي حفلا على مسرح الأولمبيا في باريس في مطلع العام 2017

أغنية "حبيبي مين" من كلمات الشاعر وائل أشقر وألحان ملحم أبو شديد التي تعد أول تعاون فني بينه وبين نجوى كرم.