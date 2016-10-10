أصالة تطرح ألبومها الخليجي "أعلق الدنيا" عبر اليوتيوب

جدة: رامي أمين

طرحت الفنانة أصالة ألبومها الخليجي الجديد "أعلق الدنيا" اليوم الأثنين في الأسواق وعلى قناة أصالة الرسمية على الـ "يوتيوب"، وضم الألبوم 14 أغنية وهم "عادة" كلمات سعود البابطين وتوزيع عصام الشرايطي، و"هدوئك" كلمات الشاعر الأمير سعود بن محمد وتوزيع ياسر ماجد، و"أعلق الدنيا" كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن وتوزيع أسامة الهندي، و"كان يهمني" كلمات فهد المساعد وتوزيع عصام الشرايطي، و"حوبتي" كلمات قوس وتوزيع خالد عز، و"العمر كله" كلمات سعود البابطين وتوزيع عصام الشرايطي، و"حزن الشوارع" كلمات تركي المشيقح وتوزيع هشام السكران، و"يا حبيبة" كلمات قوس وتوزيع هشام السكران، وجميعها من ألحان عزوف، الذي كان نصيبه تلحين 8 أغنيات. و"فوق الأمم" كلمات فيصل الدوسري ولحن سمو وتوزيع علي الجمالي، و"تقريبا أنا" كلمات مشعل ولحن الأغر وتوزيع مازن وسعيد كمال، و"فصل العنا " كلمات عبد الله بوارس ولحن عصام كمال، توزيع مهند خضر، و"لن تكون" كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد ولحن صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد، و"ذاك الغبي" كلمات تركي ولحن طارق محمد وتوزيع ياسر ماجد، و"أشكرهم" كلمات سعد المسلم ولحن عبد القادر الهدهود وتوزيع أحمد أسدي.

هذا وقد تحدث الشاعر الغنائي السعودي عبد الله أبو راس شاعر أغنية "فصل العنا" لـ "سيدتي نت" فقال: "أنا سعيد جداً بهذا التعاون الذي جمعني بالمطربة الكبيرة أصالة، فقد كان أداءها للنص مدهشاً وإحساسها عالٍ، مما جعلها تظهر روح الجمل الموسيقية، ولا يفوتني أن أذكر صاحب الجُمَل اللحنية الحالمة المبدع عصام كمال، وعلى صعيد التوزيع مهند خضر كمال، كما أتمنى النجاح لجميع أغنيات الألبوم.

كذلك قال الشاعر عبد الله أبو راس إنه اتفق مع الفنان رابح صقر على تقديم عمل غنائي ضمن ألبوم رابح صقر 2017، من ألحان الملحن ناصر الصالح بعنوان "الحب أعمى".